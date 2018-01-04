Министры Украины и Германии отменили поездку на Донбасс

Министры не смогли посетить линию разграничения из-за погодных условий. Об этом сегодня утром на своей страничке в социальной сети сообщил Климкин.

По его словам, погодные условия не позволили им посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению между собой. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце, - написал глава украинского МИДа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль планировали отправится на Донбасс. Как сообщил в Киеве на брифинге глава украинского дипломатического ведомства, он надеется, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать.

При этом он заверил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе и отметил, что ситуация очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, три украинских бойцов погибли, 15 ранены, - заявил Климкин.