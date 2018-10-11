На Херсонщине неизвестные обстреляли автомобиль, двое раненных

В результате чего двое мужчин получили ранения. Как сообщает Гласное управление Национальной полиции области, инцидент произошел после девяти часов вечера.

Неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль.

После обстрела злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Сейчас на территории области введен оперативный план "Сирена".

Полиция открыла уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центральном районе Харькова, возле одного из спортивных клубов произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.

После стрельбы возле одного из спортивных клубов в Харькове, в результате которой было ранено мужчину, полиция обнаружила на автомобилях пострадавшего, его охраны и еще одной сторонней машине 10 пулевых отверстий.