10:33 11.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине неизвестные обстреляли автомобиль, двое раненных

В среду поздно вечером, 10 октября, на автодороге "Херсон-Феодосия-Керчь" неизвестные прямо на трассе обстреляли автомобиль.

На Херсонщине неизвестные обстреляли автомобиль, двое раненных

В результате чего двое мужчин получили ранения. Как сообщает Гласное управление Национальной полиции области, инцидент произошел после девяти часов вечера.

Неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль.

После обстрела злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Сейчас на территории области введен оперативный план "Сирена".

Полиция открыла уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центральном районе Харькова, возле одного из спортивных клубов произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.

После стрельбы возле одного из спортивных клубов в Харькове, в результате которой было ранено мужчину, полиция обнаружила на автомобилях пострадавшего, его охраны и еще одной сторонней машине 10 пулевых отверстий.


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