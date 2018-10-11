Интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась - ГосЧС

Вместе с тем утром взрывы пошли на спад. По состоянию на девять часов утра четверге, 11 октября, на территории военного склада вблизи Ичня интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась, продолжается тушение пожара.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

В свою очередь в Министерстве обороны отметили, что на технической территории шестого арсенала в течение минувшей ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью. Однако, после пяти утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад.

Пожарная авиация тушит отдельные очаги пожара на технической территории арсенала. Самолеты Ан-32П 11 октября провели три сброса воды (24 тонны). С начала работ было проведено 24 сбросы воды (192 тонны).

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар. В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.

Как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС накануне сообщили, что пожар возле оселка Ичня Черниговской области полностью ликвидирован. По состоянию на девять часов вечера среды, 10 октября, на территории шестого арсенала Вооруженных сил Украины остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью два взрыва в час. Вместе с тем они не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала, - заверили в ведомстве.