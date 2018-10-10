09:15 10.10.2018 | Происшествия | Новости
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США ожидает очередной ураган

Государственный центр по наблюдению за ураганами США обнаружил надвижение очередного урагана, который прозвали «Майкл».

США ожидает очередной ураган

Тропический шторм “Майкл”, который уже набрал силы урагана, приближается к побережью Флориды.  На данный момент «Майкл» бушует в 170 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель. После удара по Флориде «Майкл» двинется вдоль Атлантического побережья до Северной и Южной Каролин.

Ранее передавали информацию о том, что ураган достиг второй категории по шкале Саффира-Симпсона. В связи с этим губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайного положения.

Буквально недавно стало известно, что ураган усилился уже до третьей категории. Работники государственного центра по наблюдению за ураганами ожидают, что он может усилиться даже до четвертой категории.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент США Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи в случае стихийных бедствий. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Белого Дома.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", буквально недавно в США бушевал ураган "Флоренс".


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