В Днепре загорелся обувной магазин

На место происшествия прибыли сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

По прибытии на место возгорания было установлено, что в помещении магазина, расположенного на первом этаже 5-этажного жилого дома горит две комнаты.

В результате инцидента, огнем уничтожено товар и полки в торговом зале и повреждены стены и потолок помещения магазина на площади 150 м.кв., были повреждены оконные рамы квартиры, расположенной этажом выше, на площади 2 м.кв.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар.