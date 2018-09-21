09:37 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре загорелся обувной магазин

В центре Днепра по проспекту Дмитрия Яворницкого произошел пожар в обувном магазине. Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС.

В Днепре загорелся обувной магазин

На место происшествия прибыли сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. 

По прибытии на место возгорания было установлено, что в помещении магазина, расположенного на первом этаже 5-этажного жилого дома горит две комнаты. 

В результате инцидента, огнем уничтожено товар и полки в торговом зале и повреждены стены и потолок помещения магазина на площади 150 м.кв., были повреждены оконные рамы квартиры, расположенной этажом выше, на площади 2 м.кв. 

В ходе ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар.


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