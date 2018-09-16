10:33 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве загорелся троллейбус №27 - ФОТО

Вчера, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве загорелся троллейбус №27 - ФОТО

Инцидент произошел около 21:50 на Индустриальном путепроводе в Соломенском районе столицы. По предварительной информации, во время движения транспорта в сторону Севастопольской площади, салон троллейбуса загорелся и в считанные минуты полностью заполнился дымом.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и несколько карет скорых. Еще до приезда спасателей водителю и нескольким пассажирам удалось обнаружить и потушить источник возгорания. Причины возгорания общественного транспорта уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ленинградской области в аварию попал микроавтобус с украинскими гражданами.


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