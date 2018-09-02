В Турции микроавтобус столкнулся с трактором, семь человек погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще 19 пассадиров получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает газета Daily Sabah, авария произошла рано утром в провинции Газиантеп.

Трактор перевозил сельских рабочих. От сильного удара четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позже.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Причина аварии выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше в Подкарпатском воеводстве в дорожно-транспортное происшествие попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Туристический автобус вез туристов из Львова и он направлялся в Австрию. Автобус упал со склона и перевернулся.