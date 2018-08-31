В столице задержали серийного "лифтера"

Сообщается, что к преступлениям может быть причастен 36-летний житель местный житель, которого соседи неоднократно замечали за попытками кражи коммунального оборудования.

Мужчину задержали и провели обыск. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него лифтовые катушки и инструменты, с помощью которых он снимал оборудования.

Все краденное "коммерсант" сдавал на пункты приема металлолома. В общем следственным отделом собрана доказательная база о причастности правонарушителя в совершении 50-ти аналогичных преступлений.

Сейчас полисмены возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Мужчине объявлено о подозрении в совершении десятков преступлений. На время расследования суд отпустил его под личное обязательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве появилась группа неизвестных, поджигающих лифты в подьездах.