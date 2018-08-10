21:51 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

Сегодня, 10 августа, около метро "Черниговска" столкнулось две легковушки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Мерседес выехал на встречную полосу, когда пытался обогнать впереди идущий транспорт, где и протаранил легковушку. От удара автомобиль зацепил и двигающийся по встречной полосе микроавтобус. 

В результате аварии пострадал водитель белого легкового автомобиля, которого с травмами медики скорой госпитализировали в расположенную рядом больницу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых пять - дети, еще 12 человек травмированы. 


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