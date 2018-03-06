16:55 06.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека

В Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, в результате чего погибло, по меньшей мере, 32 человека.

В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека

Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Как выяснилось, катастрофа произошла во вторник около 14:00 (по киевскому времени). Так, авиалайнер не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. В тот момент на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

К сожалению, никому не удалось выжить. 

В настоящее время Министерство создает комиссию для полного изучения всех возможных версий катастрофы. Вероятной причиной аварии является то, что  самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

Также представители СМИ утверждают, что никакого огневого воздействия по самолету не было.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпе крушение пассажирский самолет. В результате аварии погибло 60 человек, информации о выживших нет.


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