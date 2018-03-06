В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека

Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Как выяснилось, катастрофа произошла во вторник около 14:00 (по киевскому времени). Так, авиалайнер не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. В тот момент на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

К сожалению, никому не удалось выжить.

В настоящее время Министерство создает комиссию для полного изучения всех возможных версий катастрофы. Вероятной причиной аварии является то, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

Также представители СМИ утверждают, что никакого огневого воздействия по самолету не было.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпе крушение пассажирский самолет. В результате аварии погибло 60 человек, информации о выживших нет.