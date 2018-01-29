Турецкие военные заявили о ликвидации почти 600 курдов на севере Сирии

Об этом передает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

Как отмечается, на сегодняшний день количество ликвидированных бойцов курдских формирований на северо-востоке Африна достигло 597 человек.

Также сообщается, что в ночь на 29 января турецкая авиация уничтожила 44 объекта "Рабочей партии Курдистана" и других формирований. В генштабе Турции отметили, что операция в Африне продолжается в соответствии с намеченным планом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне.