13:35 29.01.2018 | Происшествия | Новости
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Турецкие военные заявили о ликвидации почти 600 курдов на севере Сирии

С начала наземной операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были убиты около 600 бойцов курдских формирований.

Турецкие военные заявили о ликвидации почти 600 курдов на севере Сирии

Об этом передает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

Как отмечается, на сегодняшний день количество ликвидированных бойцов курдских формирований на северо-востоке Африна достигло 597 человек.

Также сообщается, что в ночь на 29 января турецкая авиация уничтожила 44 объекта "Рабочей партии Курдистана" и других формирований. В генштабе Турции отметили, что операция в Африне продолжается в соответствии с намеченным планом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне.

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