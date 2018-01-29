Турецкие военные заявили о ликвидации почти 600 курдов на севере Сирии

С начала наземной операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были убиты около 600 бойцов курдских формирований.
Об этом передает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.
Как отмечается, на сегодняшний день количество ликвидированных бойцов курдских формирований на северо-востоке Африна достигло 597 человек.
Также сообщается, что в ночь на 29 января турецкая авиация уничтожила 44 объекта "Рабочей партии Курдистана" и других формирований. В генштабе Турции отметили, что операция в Африне продолжается в соответствии с намеченным планом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне.