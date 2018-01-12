В Черновицкой области почти полтысячи человек заболели корью

Как отметили в ведомстве, по всей области продолжается вспышка кори. Уже зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61 процент.

Среди заболевших 372 детей и 96 взрослых. При этом среди заболевших детей – 40 процентов приходится на возрастную группу 5 - 9 лет, среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случая кори, самому младшему - 2 месяца.

Кроме того, самому старшему больному 52 года. Указано, что среди зарегистрированных 468 случаев болезни, подтверждены 320 случаев, из которых лабораторно подтверждено 98 и клинически совместимых 222 случая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве уже зарегистрировано 74 факта заболевания корью. Среди заболевших 57 детей возрастом до 17 лет, а также 17 взрослых.