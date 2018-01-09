На Львовщине столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

В результате аварии травмы получили четыре человека. При этом среди травмированных есть ребенок.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самбор - Ужгород, возле села Стрелковичи Самборского района. Скорая помощь увезла в больницу водителя и ребенка 2008 года рождения, который был пассажиром Land Rover.

Мальчик на данный момент находится в состоянии средней тяжести. В больницу также попали пассажиры BMW-320 - парень и девушка. Их состояние здоровья, по информации враче - тяжелое. Вместе с тем водитель автомобиля BMW с места происшествия скрылся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 9 января, под Киевом перевернулась маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажирка травмирована. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на Одесской трассе возле поселка Вита-Почтовая.