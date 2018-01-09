12:35 09.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183707:Polishuk

На Львовщине столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

 

Во Львовской области во вторник утром, 9 января, столкновение двух автомобилей - Land Rover и BMW-320.

На Львовщине столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

В результате аварии травмы получили четыре человека. При этом среди травмированных есть ребенок.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самбор - Ужгород, возле села Стрелковичи Самборского района. Скорая помощь увезла в больницу водителя и ребенка 2008 года рождения, который был пассажиром Land Rover.

Мальчик на данный момент находится в состоянии средней тяжести. В больницу также попали пассажиры BMW-320 - парень и девушка. Их состояние здоровья, по информации враче - тяжелое. Вместе с тем водитель автомобиля BMW с места происшествия скрылся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 9 января, под Киевом перевернулась маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажирка травмирована. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на Одесской трассе возле поселка Вита-Почтовая.

Поделиться
Читайте также:
 
В Италии арестованы более 200 человек за связи с мафией Под Киевом проходит прощание с Ириной Ноздровской - ФОТО, ВИДЕО В Одессе из-за аномальной погоды зацвела сакура - ВИДЕО В Украине выросли акцизы на коньяк
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив