В Ганновере из-за бомбы эвакуируют тысячи людей - ФОТО

В Ганновере проводится эвакуация местного населения в связи с необходимостью обезвреживания старой авиационной бомбы. Об том, как проходит операция, извещают на своем сайте городские власти Ганновера.
По информации властей, на перекрестке Икарус-аллее, в углу старого аэропорта днем была обнаружена при строительных работах авиационная бомба времен Второй мировой войны.
Сообщается, эвакуация началась сразу после восьми часов вечера, по местному времени. Всего покинуть свои дома и офисы должны около десяти тысяч человек в радиусе один км. Следят за процессом и помогают около 700 офицеров полиции и пожарной охраны, вертолет и больничный транспорт.
Обнаружен британский снаряд весом пять центнеров, было принято решение о необходимости быстрого его обезвреживания.
Когда точно начнется операция, пока не известно, саперы должны оценить его состояние.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР поведало об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.