В Ганновере из-за бомбы эвакуируют тысячи людей - ФОТО

По информации властей, на перекрестке Икарус-аллее, в углу старого аэропорта днем была обнаружена при строительных работах авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Сообщается, эвакуация началась сразу после восьми часов вечера, по местному времени. Всего покинуть свои дома и офисы должны около десяти тысяч человек в радиусе один км. Следят за процессом и помогают около 700 офицеров полиции и пожарной охраны, вертолет и больничный транспорт.

Обнаружен британский снаряд весом пять центнеров, было принято решение о необходимости быстрого его обезвреживания.

Когда точно начнется операция, пока не известно, саперы должны оценить его состояние.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР поведало об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.