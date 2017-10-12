09:29 12.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Ганновере из-за бомбы эвакуируют тысячи людей - ФОТО

В Ганновере проводится эвакуация местного населения в связи с необходимостью обезвреживания старой авиационной бомбы. Об том, как проходит операция, извещают на своем сайте городские власти Ганновера.

В Ганновере из-за бомбы эвакуируют тысячи людей - ФОТО

По информации властей, на перекрестке Икарус-аллее, в углу старого аэропорта днем была обнаружена при строительных работах авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Сообщается, эвакуация началась сразу после восьми часов вечера, по местному времени. Всего покинуть свои дома и офисы должны около десяти тысяч человек в радиусе один км. Следят за процессом и помогают около 700 офицеров полиции и пожарной охраны, вертолет и больничный транспорт.

Обнаружен британский снаряд весом пять центнеров, было принято решение о необходимости быстрого его обезвреживания.

Когда точно начнется операция, пока не известно, саперы должны оценить его состояние.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР поведало об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты. 


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