В Бразилии автобус столкнулся с грузовиков, погибли 11 человек - ВИДЕО

Тут грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате аварии 11 человек погибли.

Как сообщает телеканал G1, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент. Пр и этом жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 11 сентября, в Ивано-Франковской области легковушка влетела в остановку. В результате аварии погиб один человек. Еще четверо получили различные травмы.

К ак сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, инцидент произошел в селе Черче. Тут 33-летний водитель "Daewoo Sens" нарушил правила дорожного движения и его машина столкнулась с автомобилем "Москвич-М4120", который двигался впереди в попутном направлении.