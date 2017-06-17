13:18 17.06.2017 | Происшествия | Новости
100168020:labazovych

Мэй под эскортом полиции покинула акцию после пожара в Лондоне - ФОТО

Британский премьер Тереза Мэй столкнулись с сердитой толпой на акции протеста, после чего была вынуждена в сопровождении полиции покинуть митинг выступающих за справедливое расследование пожара в Лондоне. 

Мэй под эскортом полиции покинула акцию после пожара в Лондоне - ФОТО

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, Мэй встретилась с группой пострадавших в церкви святого Климента неподалёку от места трагедии. Однако, когда она увидела пострадавших почти сгоревшего дома, то отказалась общаться с толпой у стен храма. 

Такое поведение премьера вызвало гнев собравшихся, поэтому вслед Мэй были слышны крики "трус" и "позор".

В связи с этим она с места проведения акции уехала в усиленном полицейском сопровождении. При этом ее визит длился менее часа.

Также в ходе акции протеста у здания управы лондонского района Кенсингтон и Челси, на которую пришли сотни человек, возникла потасовка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", число пострадавших в результате масштабного пожара в многоэтажном здании Лондона увеличивается. В данный момент больницы столицы доставлены 64 человека, 20 из них находятся в критическом состоянии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив