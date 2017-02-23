В Закарпатской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Закарпатской области перевернулся автобус, который перевозил 18 пассажиров. В результате ДТП пострадали несколько пострадавших.
Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.
Отмечается, что между селами Большие Берега и Кидеш съехал в кювет и перевернулся автобус Mercedes-Benz с 18 работниками одного из местных предприятий.
Как сообщили сотрудники полиции, причиной ДТП стала гололедица и туман, однако правоохранители не исключают нарушение правил дорожного движения со стороны водителя.
В настоящее время четверо пассажиров находятся в больнице, степень тяжести их травм определит экспертиза.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице легковушка сбила двух людей.