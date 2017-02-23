10:42 23.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Закарпатской области перевернулся автобус, который перевозил 18 пассажиров. В результате ДТП пострадали несколько пострадавших. 

В Закарпатской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.

Отмечается, что между селами Большие Берега и Кидеш съехал в кювет и перевернулся автобус Mercedes-Benz с 18 работниками одного из местных предприятий. 

Как сообщили сотрудники полиции, причиной ДТП стала гололедица и туман, однако правоохранители не исключают нарушение правил дорожного движения со стороны водителя.

В настоящее время четверо пассажиров находятся в больнице, степень тяжести их травм определит экспертиза.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в столице легковушка сбила двух людей


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