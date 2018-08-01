16:17 01.08.2018 | Дайджест | Новости 100200361

Безупречная организация ЧМ по футболу помогла России сгладить ее авторитарную резкость

Редакция, El Pais

Москва вызвалась координировать возвращение на родину 1,7 млн сирийских беженцев, отмечает El País в редакционной статье. "Другой проект, отражающий желание России возродить свое былое лидерство на международной арене, связан с аннексией Крыма", - пишет издание, подразумевая возведение моста через Керченский пролив.


"Россия вернулась. Безупречная организация ЧМ по футболу вернула ей заметность во всем мире и помогла сгладить ее авторитарную резкость благодаря футбольному зрелищу. Но, пожалуй, самое важное за последние недели - сила, которую Путин проявил в Хельсинки перед лицом Трампа", - говорится в статье. Противопоставляя Трампа и Путина, газета пишет, что Трамп пообещал восстановить величие Америки посредством курса на протекционизм, а Путин, наоборот, ради возрождения имперского величия "занимает районы, брошенные на произвол судьбы западными державами".

"Однако та сила, которую Путин демонстрирует вовне, сталкивается с серьезными вызовами изнутри. В прошедшие выходные пенсионеры (так в оригинале. - Прим. ред.) снова вышли на улицы протестовать против повышения пенсионного возраста", - пишет издание. "Судьба пенсионеров начинает превращаться в каплю, которая переполняет чашу русского терпения. Разумеется, это самая щекотливая социальная тема, с которой Путин столкнулся за весь свой длительный период у власти. Тот, который видится колоссом, когда высовывается наружу, по-прежнему стоит на глиняных ногах с точки зрения его сограждан", - заключает издание.

Источник: Инопресса


ЧМ в России  футбол  Владимир Путин  

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