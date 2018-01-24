Шок для России: МОК не пригласил на Олимпиаду звезд российского спорта

Международный олимпийский комитет захлопнул двери перед именитыми российскими спортсменами, не пустив их на Олимпиаду в Пхенчхане. В Москве это решение вызвало негодование, Россия потребовала от МОК объяснений, которых пока не последовало, сообщает Handelsblatt.

"Три звезды российского спорта (биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов), которых до сих пор ни разу не дисквалифицировали из-за допинга, не попали в список с фамилиями приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов", - пишет издание и указывает на то, что из 500 российских спортсменов, изначально включенных в список Независимой организацией антидопингового тестирования (ITA), было уже исключено 111 человек.

"Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты", - заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что ситуацию удастся прояснить, передает Handelsblatt. При этом возможность бойкота Игр была отвергнута вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

"Отсутствие на Олимпиаде ведущих спортсменов станет тяжелым ударом для России", - утверждает издание. Антон Шипулин, завоевавший золото Олимпиады в Сочи 2014 года, капитан сборной российских биатлонистов, подвергал критике практику использования допинга в спорте. Сергей Устюгов, завоевавший две золотые медали на Чемпионате мира в Лахти в феврале 2017 года, считается одним из фаворитов лыжной гонки на длинную дистанцию. Получивший российское гражданство Виктор Ан, имеющий шесть олимпийских медалей, стал легендой шорт-трека. Эти три спортсмена никогда не были замешаны в применении допинга", - констатирует немецкое издание. МОК также не допустил к Олимпиаде фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду), добавляет автор.

По словам главы ITA экс-министра спорта Франции Валери Фурнерон, список должен стать гарантией того, что на Олимпиаду будут приглашены лишь спортсмены с безупречной репутацией. МОК заявил о том, что, возможно, последуют дальнейшие расследования и антидопинговые процедуры, направленные против целого ряда спортсменов.

Как отмечает издание, попавших под подозрение российских спортсменов можно разделить на две категории: "Тех, в чьем случае экспертами МОК было доказано применение допинга (...), и тех, у кого применение допинга доказано не было, но существуют указания на то, что результаты их анализов были подделаны". Автор указывает при этом на французскую Le Monde, которая, ссылаясь на осведомленный источник, писала о том, что Шипулин как раз попадает во вторую категорию.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что атаки на российский спорт дирижируются из Вашингтона и призваны спровоцировать Россию на бойкот Олимпиады в Пхенчхане. Он требует созыва Олимпийского собрания, высшего руководящего органа ОКР. Москва, напоминает автор, отрицает обвинения в применении допинга и считает их интригой Запада.

Источник: Инопресса