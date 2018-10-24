Минфин и НБУ предлагают принять закон противодействии выводу прибыли в офшоры

По их мнению, это необходимо для реализации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведения прибыли из-под налогообложения. Как сообщила пресс-служба Минфина, План был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития в 2015 году.

Он предусматривает 15 действий для устранения пробелов в международном налоговом регулировании и разногласий в национальном налоговом законодательстве разных стран, которые делают возможным сокрытие корпоративной прибыли и его искусственное перемещение в низконалоговые юрисдикции, где компании не осуществляют экономической деятельности. За последние три года 115 стран уже начали внедрение Плана действий BEPS в национальном налоговом законодательстве.

В министерстве также отметили, что проект закона направлен на внедрение в Украине восьми наиболее критических для Украины шагов:

раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют (КИК), и правила налогообложения таких компаний;

ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами;

предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения;

предотвращение искусственного избегания признания статуса постоянного представительства;

совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием;

правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Национальное антикоррупционное бюро начало расследование уголовное дело по фактам хищения 20 миллионов долларов государственного банка. В хищении заподозрили народного депутата Украины. Как сообщила во вторник, 23 октября, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат, имя которого в прокуратуре не называют, организовал преступление путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использования при пособничестве чиновников банковского учреждения.