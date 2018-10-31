Лидер Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы

Об этом стало известно благодаря одному из российских изданий.

Также изданию представилась возможность снять эксклюзивные кадры пары, которая впервые появилась вместе на людях.

Как удалось выяснить, едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса, отправился в российскую столицу.

Однако приехать к Светлане у немецкого музыканта получилось только сегодня – ранее посещение прооперированной певицы запретили врачи. Только сегодня медики приняли решение о выписке, после чего Линдеманн немедленно выехал в больницу в сопровождении своего менеджера.

С больницы пара отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином. Вскоре к маме приехала старшая дочь Светланы – Ева, младшая осталась под присмотром няни. Поехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки, вызвав фурор своим появлением у гостей заведения.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", известная исполнительница Светлана Лобода впервые обратилась к своим фанатам с момента госпитализации.