11:58 18.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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На Каннском кинофестивале украинский фильм "Женщина на войне" получил награду за лучшую музыку - ВИДЕО

На 71-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино в Facebook.

На Каннском кинофестивале украинский фильм

Известно, что режиссером картины стал исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написал он же совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Драма Женщина на войне получила приз SACD от Сообщества авторов за лучший сценарий.

Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины - исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).

Фильм "Женщина на войне" поднимает тему деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы. Главная героиня - дирижер хора и экоактивистка. Помимо борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. 

Сообщается, что съемки картины проводились в Исландии и Украине.

Отметим, что перед премьерой фильма "Женщина на войне" в Каннах состоялась акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции на ежегодном кинематографическом фестивале в Каннах заработал украинский павильон на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.


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