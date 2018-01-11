Украинским артистам хотят запретить выступать в РФ

Об этом сказано в заявлении на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что авторами законопроекта являются нардепы-свободовцы. Благодаря этому документу они хотят запретить, как выступать украинским артистам в России, так и российским музыкантам гастролировать в Украине.

Исключением нардепы предлагают установить отдельные случаи. К примеру, когда артист до начала гастрольного мероприятия предоставит организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины Россией или когда российский артист переехал жить в Украину.

В Нацсовете по этому поводу заявляют, что не имеют в этом вопросе никаких рычагов влияния, поскольку в законодательство Украины не содержит подобных запретов. Поэтому Нацсовет, ссылаясь на мировую практику, предлагает установить в законе подобное ограничение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины запретила российской певице Наташе Королевой вьезд в Украину.