18:14 11.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинским артистам хотят запретить выступать в РФ

Представители украинского правительства зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым хотят запретить украинским артистам выступать на территории России, аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинским артистам хотят запретить выступать в РФ

Об этом сказано в заявлении на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что авторами законопроекта являются нардепы-свободовцы. Благодаря этому документу они хотят запретить, как выступать украинским артистам в России, так и российским музыкантам гастролировать в Украине.

Исключением нардепы предлагают установить отдельные случаи. К примеру, когда артист до начала гастрольного мероприятия предоставит организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины Россией или когда российский артист переехал жить в Украину. 

В Нацсовете по этому поводу заявляют, что не имеют в этом вопросе никаких рычагов влияния, поскольку в законодательство Украины не содержит подобных запретов. Поэтому Нацсовет, ссылаясь на мировую практику, предлагает установить в законе подобное ограничение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины запретила российской певице Наташе Королевой вьезд в Украину.

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