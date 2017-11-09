15:54 09.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинка купила роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста - ФОТО

Бывшая помощница Генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, украинка Марина Актон приобрела шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Известно, что ранее в этом доме проживали рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашян, которые и продали его.

Украинка купила роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста - ФОТО

В 2013 году этот особняк был приобретен за 9 млн долларов, сообщает TMZ.

Как отмечается, на продажу дом выставили в начале 2017-го. Кроме того, совсем недавно супругам удалось продать свое жилье украинке за 17.8 млн долларов.

В американском издании девушку называют украинской певицей и филантропом, которая начинает музыкальную карьеру. Однако Актон пока живет в Силиконовой долине. С момента покупки особняка украинка будет проводить много времени в Лос-Анджелесе. Тажке известно и то, что Марина Актон длительное время искала помещение, которое могло бы "вдохновлять на творчество".

Согласно информации зарубежных изданий, Марина Актон является основательницей благотворительного фонда своего имени, а также партнером в венчурной компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киева на ул. Бродовской неизвестные ограбили частный дом, надев на камеры носок и связав детей скотчем. Не смотря на то, что детей связали, они отделались испугом и больше никто не пострадал.


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