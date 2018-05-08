10:16 08.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева обвалилась часть балкона

В понедельник вечером, 7 мая, в центре Киева обрушилась часть балкона.

В центре Киева обвалилась часть балкона

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают патрульная полиция столицы, инцидент произошел возле Бессарабского рынка.

На улице Крещатик обрушилась часть балкона одного из зданий. Куски конструкции упали на пешеходную и проезжую части улицы, - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. Сообщается, что происшествие благополучно обошлось без пострадавших. По территории падения фасада дома временно установили частичное ограничение для движения пешеходов по тротуару и улице.


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