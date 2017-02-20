13:30 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мог произойти теракт – ФОТО

В украинской столице была предотвращена террористическая атака. Правоохранителям удалось задержать молодого человека.

В Киеве мог произойти теракт – ФОТО

Его арестовали в центре Киева. Такими сведениями поделился советник главы МВД Зорян Шкиряк у себя на странице в Facebook.

"Только что на Крещатике, возле рамок с металлоискателями в районе отеля "Днепр" и Европейской площади, правоохранители обнаружили подозрительного гражданина, который пытался бежать, заметив подозрение полицейских. Во время поверхностного осмотра у него была изъята боевая граната РГД-5 с запалом", – отметил Шкиряк.

Он также добавил, что парня 1998 года рождения уже задержали. На месте преступления действовали взрывотехники и СОГ Нацполиции.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Украине отметили годовщину Майдана и почтили память Героев Небесной сотни.


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