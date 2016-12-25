Сегодня в столице будет снежить

Сегодня, в воскресенье 25 декабря, в украинской столице ожидаются осадки в виде снега.
Такие сведения озвучили в Укргидрометцентре. Отмечается, что снег выпадет в Киеве с утра, осадки будут небольшими. На дорогах может образоваться гололедица.
Температура воздуха ночью составит - 4-6 С °, днем воздух прогреется до нуля градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Как сообщал "УРА-Информ", вчера, в субботу, 24 декабря, иудеи всего мира отмечают Хануку. Украинские власти поздравили верующих с подобным торжеством.