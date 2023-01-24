Происшествия

Печальные новости по Соледару: СМИ обратили внимание, что сказал Пушилин

Родион Власов

Один из ключевых городов на Донбассе, за который воюют обе армии, в данный момент пребывает в крайне неудовлетворительном положении.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, сославшаяся на прямое заявление главы ОРДО Дениса Пушилина, передает «УРА-Информ».

«Пушилин заявил о том, что Соледар полностью разрушен. Все, что нужно знать об «освобождении» россиянами Донбасса», – коротко подметили журналисты, приложив к посту тематический скриншот.  

К счастью, официальные источники Украины не подтверждают вышеупомянутого заявления. Однако, безусловно, есть фиксации множества разрушений в определенных местах. Тем не менее, о полноценном разрушении населенного пункта речи в данный момент не идет, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают охранять город от полноценного захвата со стороны оккупантов из Российской Федерации.

Как сообщалось временем ранее, у ВСУ новые успехи на фронте: Силы обороны раскрыли, чего удалось достичь на южном фронте.

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