Как снизить давление народными методами: врачи рассказали о простом рецепте

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Доступный каждому рецепт

Необходимо взять 4 ложки измельченных сухих или свежих плодов ягод калины и по 2 столовых ложки травы сушеницы болотной и лапчатки прямостоячей и все это смешиваем. Завариваем 2 столовых ложки этой смеси двумя стаканами укропа и настаиваем не менее 30 мин.

Особенности применения

Процедить и принимать по две столовые ложки в день 2-3 раза за 30 минут до еды. Так же желательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, поскольку некоторые компоненты могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, нужно учитывать и индивидуальную непереносимость.

Где можно приобрести?

В больших городах все вышеупомянутые продукты можно купить в гипермаркетах или специальных магазинах по здоровому питанию. В маленьких же городах или, тем более, селах, с этим могут возникнуть проблемы. Потому некоторые продукты необходимо будет заказывать только в интернет-магазинах.

Напомним, полезный напиток от стресса: врачи сказали, что лучше всего покупать.