Здоровье

В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики»

Из сообщений «министерства» здравоохранения так называемой «ДНР» за 2021 в «республике» была проведена вакцинация около 200 000 человек.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил  lifedon, передает Ura-inform.

Но из-за интенсивного темпа вакцинации местного населения в «республике», а также увеличением количества людей, желающих получить вакцину, на данный момент уже наблюдается сокращение объёмов вакцины в пунктах прививания граждан, сообщили в пресс-службе «министерства».

По данным «министерства» здравоохранения уже в ноябре нынешнего года должна поступить очередная гуманитарная помощь от Российской Федерации, в состав которой должна войти и вакцина от коронавируса.

Сообщается о поставке двухкомпонентной «Гам-Ковид-Вак»  от торговой марки «Спутник V» и однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
О более детальной информации, касающейся даты поставки гуманитарного груза с Российской Федерации «министерство» здравоохранения так называемой «ДНР» сообщит дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, Назван возможный преемник Пушилина: кого Путин прислал на замену

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах

Хирургом-онкологом из Донецка Николаем Пивоваровым было рассказано о сложности ситуации с лечением короновируса в ОРДЛО.

Добро пожаловать в ад: волонтер рассказала о катастрофической ситуации с коронавирусом в Харькове

Украинским волонтёром Лесей Литвиновой, которая предоставляет помощь коронавирусным больным, была была озвучена информация о стремительно ухудшающейся обстановке с заражениями на COVID-19 в Харькове.

Своевременное лечение зубов — это забота о себе

Не так страшны стоматологи, как стоимость их услуг: за что на самом деле платят в клиниках.

В Украине будут вакцинировать детей от COVID-19

Начальником главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киев Олегом Рубаном было заявлено что прививать детей необходимо уже сегодня.

Когда нужно делать прививку, переболевшим COVID-19: главный санитарный врач

Со слов главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, учёными доказано, что вакцины против коронавируса не оказывает никакого действия на РНК или ДНК, генома людей и считается безопасной.

Стала известна стоимость места под ИВЛ в больницах ОРДО

Как стало известно из телеграмм-канала «Донбасский кейс, в так называемой «ДНР» в медицинских учреждениях услуги подключения к искусственной вентиляции лёгких для тяжело больных пациентов стали платными. И стоимость услуги впечатляет.