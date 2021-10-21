В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики»

Из сообщений «министерства» здравоохранения так называемой «ДНР» за 2021 в «республике» была проведена вакцинация около 200 000 человек.

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Об этой информации сообщил lifedon, передает Ura-inform.

Но из-за интенсивного темпа вакцинации местного населения в «республике», а также увеличением количества людей, желающих получить вакцину, на данный момент уже наблюдается сокращение объёмов вакцины в пунктах прививания граждан, сообщили в пресс-службе «министерства».

По данным «министерства» здравоохранения уже в ноябре нынешнего года должна поступить очередная гуманитарная помощь от Российской Федерации, в состав которой должна войти и вакцина от коронавируса.

Сообщается о поставке двухкомпонентной «Гам-Ковид-Вак» от торговой марки «Спутник V» и однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

О более детальной информации, касающейся даты поставки гуманитарного груза с Российской Федерации «министерство» здравоохранения так называемой «ДНР» сообщит дополнительно.



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