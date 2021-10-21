Стало известно, когда и кому повысят пенсии в 2022 году в Украине

Правительством Украины в последние годы немного, но на регулярной основе производится повышение пенсий разным категориям граждан. Пенсионным консультантом Сергеем Коробкиным была дана информация, касающаяся увеличений пенсионных выплат, запланированных в следующем году.

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Об этой информации сообщил Lifedon, передает Ura-inform.

С его слов, в 2022 году планируется несколько повышений пенсионных выплат.

Он сообщил, что исходя из постановления, принятого Кабинетом Министров в сентябре 2021 года составлен график увеличения пенсионного обеспечения граждан ,и уже первое повышение будет первого октября 2022 года.

В связи с вступлением в силу программы надбавок и пенсий, гражданам в возрасте от семидесяти до семидесяти пяти лет предусмотрена надбавка в сумме триста гривен. Но она не будет применена к лицам, пенсия которых превышает 10 340,35 гривен. Так же сообщается, что для начисления надбавки пенсия граждан должна быть не ниже 3000 гривен и наличие стажа 35лет для мужского населения и 30 лет для женского.

Следующее повышение запланировано на первое декабря 2022 года и коснётся оно неработающих пенсионеров, младше семидесяти лет и имеющим полный трудовой стаж. Им будет положена доплата к пенсии, если её размер будет составлять меньше 2500 гривен.

Ещё в следующем году введут дополнительные доплаты к пенсии женщинам, которые рождены в 1962 году. В 2022 году им исполнится 60 лет, и в случае их выхода на пенсию, они получат надбавку, которая будет составлять девять процентов к пенсионной выплате.



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