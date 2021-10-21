Политика

СМИ узнали детали тайной встречи Кличко и Зеленского в ОП

Из сообщений мэра Киева Виталия Кличко стало известно о его встрече президентом Украины Владимиром Зеленским в Офисе Президента девятнадцатого октября. Со слов мэра, данная встреча состоялась впервые за год.

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Об этой информации сообщил Lliga, передает Ura-inform.

Кличко сказал, что о данной встрече они договорились ещё шестого октября, во время участия в мероприятиях, посвящённых годовщине трагедии в Бабьем Яре. Со слов мэра, он подошёл к президенту с предложением  о встрече и Зеленский дал согласие.

«Да, мы действительно провели встречу с президентом Украины впервые за 2021 год. Вели разговоры о столице и её проблемах», — сообщил политик.

Так же он поведал, что во время встречи обсуждения вопросов о будущем принятии законопроекта о столице, в котором указаны разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА не  велись.

СМИ подтвердили о присутствии на данной встрече и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Также средства массовой информации полагают, что Чернышов был негласно представлен  мэру как новый глава КГГА.

Пресс-службой президента Украины и Киевской городской государственной администрацией данная встреча не была анонсирована, и официально никаких комментариев ими предоставлено не было.

Напомним, ранее сообщалось, Гордон озвучил кто «кормил» украинских радикалов: названы две фамилии

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