У Залужного особая просьба к Зеленскому по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что тревожит Главкома

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер на Банковой сказал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова просил президента Владимира Зеленского не затягивать с тем, чтобы отводить войска из Бахмута, сохранив резервы. Дальнейшие битвы за город являются бессмысленными. Бахмут продолжают окружать с южной и северной сторон. Сокращаются возможности для того, чтобы продолжать снабжать группировки ВСУ», – сказал в начале источник.

Пока неизвестно, что по поводу всего вышеупомянутого решил Зеленский. К сожалению, в данный момент информация попросту отсутствует. Тем не менее, сейчас известно, что бои за город продолжаются, а с обеих сторон потери, действительно, значительные.

Напомним, под Бахмутом изменился состав врага и его действия: в ВСУ рассказали о планах РФ.