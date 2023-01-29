Обычный чай может привести к язве желудка: врачи предупредили, как нужно употреблять напиток

Время чтения: 38 Секунд

Данная информация представлена телеграм-каналом «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Чай крайне полезен для здоровья, но мало кто догадывается, что при неправильном заваривании он может превратиться в настоящий яд.

Самый опасный чай

Некоторым людям нравится пить очень крепкий чай, поскольку у него насыщенный вкус. Но на самом деле такой напиток может быть опасен для организма. Так, например, в чае содержится большое количество катехинов, которые, попадая внутрь, соединяются с кальцием и образуют трудноусвояемую кальциевую соль. В результате из организма выводится кальций, а его потеря может повлечь за собой развитие остеопороза.

Что приводит к язве?

Употребление крепкого чая также может угрожать возникновением язвы желудка. На возникновение этого заболевания оказывает влияние высокий уровень щелочных веществ в напитке.

Напомним, в Украину попал опасный арахис, который вызывает рак – Госпотребслужба Одесской области.