Когда начнется весеннее тепло: синоптик рассказал, чем удивит февраль

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Изначально Деркач заявил, что зимнее время в быстрых темпах будет сдавать свои позиции. По его словам, в феврале можно ожидать морозы только в некоторые дни. То же самое касается и снегопада. Однако он уверяет, что это касается только середины первой декады месяца.

Что же насчет второй декады февраля – температура, как уверяет специалист, будет увеличиваться. Осадки же, в свою очередь, будут прекращаться. Впрочем, Деркач говорит о том, что в ночное время термометры еще будут показывать минусовую температуру.

Заключительная же декада февраля, если верить синоптику, и вовсе будет достаточно теплой для зимы. Деркач уверяет, что почти все дни будет наблюдаться плюсовая температура. Иными словами, многие люди на себе смогут прочувствовать приход весеннего тепла.

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