Общество

Прям охоту устроили – Азаров показал, что творят работники военкоматов в Харькове (кадры)

Родион Власов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров снова обратил внимание на остросоциальную тему, которая связана с мобилизацией и войной.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«В Харькове на каждой станции метро и около продуктовых магазинов находятся военкоматы, а также полицейские наряды, которые решили «паковать» мужчин. Отлов идет в массовом порядке. Прям охоту устроили на каждого гражданина Украины», – коротко написал Азаров, выложив тематические ролики.  

Что примечательно, вышеупомянутый пост собрал не только критику в адрес экс-премьера, но и тех, кто отчасти был солидарен. По мнению людей, воевать должны мотивированные люди, а не те, кого силком «затащили» в войну. Некоторые считают, что такой подход ведет к увеличению числа дезертиров и диверсий на фронте.

Напомним, РФ поставила жителям Донбасса новый ультиматум: СМИ раскрыли, что будет до 1 марта.

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