Происшествия

Войска РФ начали штурм стратегически важного города на Донбассе-Бутусов

Родион Власов

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что российские оккупационные войска начали штурм города Угледар Донецкой области.

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Об этой информации сообщил на Facebook-странице Бутусов, передает Ura-inform.

Он отметил, что этот город  для России имеет ключевое значение. Поскольку Угледар является стратегически важным пунктом коммуникаций на юге Донбасса и рубежом для развертывания будущего украинского наступления на Крымский коридор. 

По его словам, если российской армии удастся захватить Угледар, то они значительно улучшат свое стратегическое положение на Донбассе, углубят оборону.

«Цель российского командования в кампании 2023 года – захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора. Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединение своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов», – прокомментировал журналист.

Бутусов добавил, что успешная оборона Угледара для украинской армии — нанесение максимальных потерь российским элитным бригадам.

«Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью, и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в русских медиа поднялась тогда волна, что морпехи разбиты. Угледар является удобным рубежом обороны, на высотах, враг наступает с низины, есть возможности нанести врагу новое поражение», — написал он.

Журналист резюмировал, что битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, будут ли ВСУ оставлять Бахмут: в Генштабе дали неоднозначный ответ.

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