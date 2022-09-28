Ученые выяснили, что больше всего нравятся женщинам в мужчинах: борода или усы

Специалисты из Великобритании задались нехитрой целью. Они решили выяснить, что же больше предпочитают женщины в мужчинах – бороду или усы. В итоге был проведен эксперимент, в ходе которого исследователи получили соответствующий ответ.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщили в западном издании Daily Star, передает «УРА-Информ».

Ученые получили результаты соцопросов, в которых учувствовали женщины. Оказалось, что 2/3 опрошенных женщин предпочли лиц мужского пола с усами.

Победитель только один

По их мнению, такая растительность на лице является самой сексуальной. Представительницы прекрасного пола на этом фоне вспомнили Брэда Питта, Криса Хэмсворте, Орландо Блума и других знаменитостей из мира кино и музыки.

Борода не всегда в выигрыше

Тем не менее, в проигрыше оказались мужчины с бородой. Оказалось, что всего 1/4 респонденты предпочли бы мужчину с бородой, который, по их мнению, кажется им более симпатичен, нежели представитель сильного пола с усами.

Напомним, ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году: снимок.