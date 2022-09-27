Ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году: снимок

На протяжении веков человечество фантазировало о там, как же изменятся люди в будущем. Приоткрыли завесу тайны недавно специалисты из американской компании Maple Holistics совместно с учеными из университета Толедо, которые представили свое видение будущего человечества.

Время чтения: 47 Секунд

Об этой информации сообщил официальный сайт «Толедо», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что была создана 3Д-модель женщины. Ее назвали Минди. Именно она представляет почти типичный вид человека, который будет жить на нашей планете в 2100 году. Как можно заметить, у нее есть свои особенности.

Содержание Руки

Позвоночник

Глаза

Руки

У Минди можно заметить искривленную кисть рабочей руки. Однако внимание может привлечь и 90-градусный локоть. Руки подобным образом деформировались так из-за обращения женщины со смартфоном.

Позвоночник

Сидячий образ жизни привет к тому, что позвоночник искривился дугой. Вследствие этого мышцы шеи уплотнились, поскольку она компенсирует нагрузку, которая идет на позвоночник.

Глаза

У человека будущего возникнет эффект «бокового моргания». Это будет возможно благодаря производимому внутреннему веку, которое защитит глаза от вредного излучения от технических устройств.

Хотя ученые и не гарантируют, что человек будущего будет выглядеть именно так, но тенденция, по их заверениям, ведет именно к подобному типу людей.

Напомним, на Марсе существовало огромное количество воды: ученые пришли к неожиданным выводам.