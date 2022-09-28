Еще несколько регионов в РФ начнут бунтовать: Жданов предупредил, где людям стоит подготовиться

Эксперт в военной области Олег Жданов убежден, что после беспорядков в Республике Дагестан в связи с объявленной Кремлем мобилизацией протесты вспыхнут и в ряде других регионов России. Их будет еще несколько.

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Об этой информации сообщило издание Politeka Online, передает «УРА-Информ».

Эксперт заявил, что ситуация в Республике Дагестан находится на грани взрыва. По словам Жданова, в ближайшее время протесты перекинутся на Бурятию и Якутск, поскольку оттуда поступает большинство новобранцев в российскую армию.

По мнению специалиста, антимобилизационные митинги следует проводить и в крупных городах России, если туда будут приглашены граждане, но силовики будут держать ситуацию под контролем, в отличие от отдаленных районов с неславянской национальностью.

Жданов отметил, что глава Республики Дагестан Сергей Меликов уже приглашен в столицу, но на ситуацию в регионе это никак не повлияет.

Местное население в соцсетях называет чиновника московским гауляйтером. Жданов уверен, что в данный момент легитимность ставленника Кремля нулевая, поэтому, несмотря на обещания лидера страны, в Дагестане ситуация вряд ли стабилизируется.

Напомним, мобилизованные россияне начали погибать в Украине: в соцсетях рассказали о новых достижениях на фронте.