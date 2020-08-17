Интер - Шахтер: где смотреть матч

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени можно будет увидеть в Украине официально на телеканале Футбол-1. Также трансляция встречи будет доступна подписчикам сервиса OLL.TV.

Об этом пишет УРА-Информ.

Владельцам спутниковых тарелок и тем, кто проживает за границей трансляция встречи будет доступна на других каналах. Так в России поединок "Интер" – "Шахтер" покажет телеканал Матч ТВ, также трансляция будет доступна на Матч Футбол 1. В Польше украинские болельщики смогут посмотреть за игрой горняков на телеканале Polsat Sport Premium 1. В Беларуси поединок покажет телеканал Беларусь 5, а в Венгрии трансляция запланирована на Digi Sport 1.

TeleClub Sport Live покажет в прямом эфире матч "Интер" – "Шахтер" на территории Германии, а в Сербии трансляция будет доступна на Arena Sport 1 Serbia. В Италии трансляция будет доступна сразу на несколько каналах - Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 251. Также, как и в Румынии - Telekom Sport 1 Romania,В Digi Sport 1 Romania.

Ранее мы сообщали, что украинский футболист заразился коронавирусом.