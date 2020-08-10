Еще один украинский футболист заразился коронавирусом

Не успели СМИ сообщить о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в киевском "Динамо" (Роман Вантух и Назарий Руслан), сегодня, десятого августа, появилась информация о первой случае заражения коронавирусом у бронзового призера последнего чемпионате луганской "Зари".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу луганского клуба.

Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня.

"В данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест", - отмечает пресс-служба клуба.

После положительного ПЦР-теста команда приняла решение уйти на самоизоляцию на два дня. Дополнительно было проведен еще один тест на коронавирус всем игрокам и тренерскому штабу. Они показали негативные результаты. С десятого августа команда возобновила тренировочный процесс.

Ранее стали известны даты стартовых матчей украинских клубов в еврокубках.