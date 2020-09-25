COVID-19 в Украине: количество больных уверенно приближается к 4 000

НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки Украина стоит на пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом нового поколения – уже к пятнице, 25 сентября, количество больных новым штамом вируса составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе, заявил вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Об этом сообщает Обозреватель. По словам Загороднего, также увеличится смертность - до 60-72 случаев при среднем значении 66 в сутки. Об этом пишет УРА-Информ.

Лидер группы ТИК идет в депутаты Лидер популярной украинской группы ТИК Виктор Бронюк объявил о намерении баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета. Музыкант идет на местные выборы 2020 под номером один в списке Винницкой партии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на партию Винничан.

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата, - Дубилет Кабинет министров Украины намерен отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Государственной службе статистики. Решение об отмене предоставления форм было принято после аудита, который проводили последние несколько месяцев.

У столичній лікарні відбулося два суїциду за два дні Кричущі випадки сталися в Київській міській клінічній лікарні №4, де лікують хворих коронавирусной інфекцією. Там за два дні сталося два самогубства. Про це УРА-Інформ з посиланням на "Муніципальна варта Києва".

Стало відомо, скільки Росія заплатить Україні за транзит газу в 2020 році Стало відомо, скільки Україна зможе отримати грошей від Російської Федерації за транзит газу в Європу в цьому році.

В Україні з початку року на пожежах загинули більше сотні людей Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні надала статистику пожеж, згідно з якою в країні з початку року на пожежах загинули 102 людини. Про це свідчать офіційні дані відомства, оприлюднені в понеділок, 13 січня.

Головний інфекціоніст США дав прогноз, коли світ повернеться до нормального життя Сполучені Штати Америки займати перше місце в світі по числу заражених коронавірусів нового покоління в світі. Станом на 12 вересня в Штатах виявили майже 6,5 мільйона інфікованих Covid-19 родом з китайського Ухань. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи в інтерв'ю телеканалу MSNBC розповів, коли країна, і світ в цілому, повернеться до нормального життя після Панем страншной коронавирусной хвороби, а також коли стартує вакцинація населення проти Covid-19. Про це повідомляє УРА-Інформ.

"Хліба і личинок": бійцям Нацгвардії видали пайки з личинками Столичним бійцям Національної гвардії України держава виділила зіпсований обідній пайок, в якому були виявлені білі личинки. Про це повідомляє УРА-Інформ з ссилкон на Київ Оперативний в Facebook.