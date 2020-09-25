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COVID-19 в Украине: количество больных уверенно приближается к 4 000

Суммарно в Украине лабораторно подтвердились тесты на коронавирус у 191 671 граждан страны. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на СНБО.

COVID-19 в Украине: количество больных уверенно приближается к 4 000

По сравнению с предыдущим днем сентября, количество зараженных людей увеличилось на 3 565 граждан.

Из-за болезни погибли 3 827 человек, из них - 70 за последние сутки.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции оправились от болезни 85 133 пациента, 1675 за последние сутки.

Данные по областям:

- Винницкая область - 5653 случая;

- Волынская область - 7362 случая;

- Днепропетровская область - 4917 граждан;

- Донецкая область - 2851 человек;

- Житомирская область - 5403 случая;

- Закарпатская область - 9490 граждан;

- Запорожская область - 3428 граждан;

- Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;

- Кировоградская область - 1052 человек;

- г. Киев - 21045 человек;

- Киевская область - 8430 случаев;

- Львовская область - 19 465 человек;

- Луганская область - 894 случая;

- Николаевская область - 2782 случая;

- Одесская область - 12 470 граждан;

- Полтавская область - 1752 случая;

- Ровенская область - 11 774 случая;

- Сумская область - 3474 случая;

- Тернопольская область - 12 579 человек;

- Харьковская область - 16 490 случаев;

- Херсонская область - 954 человек;

- Хмельницкая область - 5361 случай;

- Черновицкая область - 13 736 граждан;

- Черкасская область - 3459 граждан;

- Черниговская область - 3770 человек.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства лабораторно подтверждены 188 106 случаев заражения коронавирусной болезнью.


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