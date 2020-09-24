COVID19 в Украине набирает обороты: умерли пол сотни человек, тысячи заболевших

По данным, опубликованным сайте СНБО на 24 сентября, на территории украинского государства лабораторно подтверждены 188 106 случаев заражения коронавирусной болезнью. Об этом пишет УРА-Информ.
В сравнее с предыдущим днем количество новых заболевших увеличилось на 3 372 граждан страны.
Скончались в результате болезни 3 757 человек, прирост за сутки составил 52 человека.
Бороли китайский коронавирус 83 458 людей, а за последние сутки количество выздоровевших равно 1788.
- Винницкая область - 5556 человек;
- Волынская область - 7235 человек;
- Днепропетровская область - 4692 случая;
- Донецкая область - 2767 человек;
- Житомирская область - 5262 случая;
- Закарпатская область - 9416 случая;
- Запорожская область - 3288 случая;
- Ивано-Франковская область - 12 952 заболевших;
- Кировоградская область - 1039 случая;
- г. Киев - 20665 человек;
- Киевская область - 8286 случаев;
- Львовская область - 19 250 случаев;
- Луганская область - 841 человек;
- Николаевская область - 2717 случая;
- Одесская область - 12 309 граждан;
- Полтавская область - 1677 граждан;
- Ровенская область - 11 621 случай;
- Сумская область - 3352 человек;
- Тернопольская область - 12 334 случая;
- Харьковская область - 16 193 граждан;
- Херсонская область - 905 граждан;
- Хмельницкая область - 5185 человек;
- Черновицкая область - 13562 граждан;
- Черкасская область - 3355 заболевших;
- Черниговская область - 3647 случаев.
Ранее сообщалось, что 23 сентября, в украинском государстве лабораторно подтвердилось уже 184 734 случаев коронавирусной инфекции нового типа.
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