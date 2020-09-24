COVID19 в Украине набирает обороты: умерли пол сотни человек, тысячи заболевших

В США создали уникальный тест на COVID-19 В США заявили о создании первого экспресс-тест на коронавирус нового типа с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут. Об этом сообщили в американской компании Cellex. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки Украина стоит на пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом нового поколения – уже к пятнице, 25 сентября, количество больных новым штамом вируса составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе, заявил вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Об этом сообщает Обозреватель. По словам Загороднего, также увеличится смертность - до 60-72 случаев при среднем значении 66 в сутки. Об этом пишет УРА-Информ.

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата, - Дубилет Кабинет министров Украины намерен отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Государственной службе статистики. Решение об отмене предоставления форм было принято после аудита, который проводили последние несколько месяцев.

У столичній лікарні відбулося два суїциду за два дні Кричущі випадки сталися в Київській міській клінічній лікарні №4, де лікують хворих коронавирусной інфекцією. Там за два дні сталося два самогубства. Про це УРА-Інформ з посиланням на "Муніципальна варта Києва".

COVID-19 в Україні посилився: тисячі заражених і жертв На ранок середи, 23 вересня, в українській державі лабораторно підтвердилось вже 184 734 випадків коронавирусной інфекції нового типу. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на свіжі дані РНБО.

Торгівля в Україні прискорила зростання Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в 2019 році виріс на 10,5%. У той час як в 2018 році було зафіксовано зростання на 6,2%.

Головний інфекціоніст США дав прогноз, коли світ повернеться до нормального життя Сполучені Штати Америки займати перше місце в світі по числу заражених коронавірусів нового покоління в світі. Станом на 12 вересня в Штатах виявили майже 6,5 мільйона інфікованих Covid-19 родом з китайського Ухань. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи в інтерв'ю телеканалу MSNBC розповів, коли країна, і світ в цілому, повернеться до нормального життя після Панем страншной коронавирусной хвороби, а також коли стартує вакцинація населення проти Covid-19. Про це повідомляє УРА-Інформ.

Українська влада розповіли про план повернення Криму Українське Міністерство закордонних справ готує міжнародну платформу по деокупацію анексованого Росією українського Криму. В її рамках планується проведення щорічних самітів і контакти на різних рівнях. Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю lb.ua, передає УРА-Інформ.