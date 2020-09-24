12:14 24.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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COVID19 в Украине набирает обороты: умерли пол сотни человек, тысячи заболевших

По данным, опубликованным сайте СНБО на 24 сентября, на территории украинского государства лабораторно подтверждены 188 106 случаев заражения коронавирусной болезнью. Об этом пишет УРА-Информ.

COVID19 в Украине набирает обороты: умерли пол сотни человек, тысячи заболевших

В сравнее с предыдущим днем количество новых заболевших увеличилось на 3 372 граждан страны.

Скончались в результате болезни 3 757 человек, прирост за сутки составил 52 человека.

Бороли китайский коронавирус 83 458 людей, а за последние сутки количество выздоровевших равно 1788.

Сводка заболевших по областям Украины:

- Винницкая область - 5556 человек;

- Волынская область - 7235 человек;

- Днепропетровская область - 4692 случая;

- Донецкая область - 2767 человек;

- Житомирская область - 5262 случая;

- Закарпатская область - 9416 случая;

- Запорожская область - 3288 случая;

- Ивано-Франковская область - 12 952 заболевших;

- Кировоградская область - 1039 случая;

- г. Киев - 20665 человек;

- Киевская область - 8286 случаев;

- Львовская область - 19 250 случаев;

- Луганская область - 841 человек;

- Николаевская область - 2717 случая;

- Одесская область - 12 309 граждан;

- Полтавская область - 1677 граждан;

- Ровенская область - 11 621 случай;

- Сумская область - 3352 человек;

- Тернопольская область - 12 334 случая;

- Харьковская область - 16 193 граждан;

- Херсонская область - 905 граждан;

- Хмельницкая область - 5185 человек;

- Черновицкая область - 13562 граждан;

- Черкасская область - 3355 заболевших;

- Черниговская область - 3647 случаев.

Ранее сообщалось, что 23 сентября, в украинском государстве лабораторно подтвердилось уже 184 734 случаев коронавирусной инфекции нового типа.


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