В Украине пик заболеваемости на коронавирус наступил намного ранее: заявление МОЗ

Заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что пик заболеваемости в Украине наступил еще 17 апреля. Хотя ранее говорилось, что он запланирован на 3-9 мая.

"Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель, даже 17 дней, колеблется в пределах 400-550 случаев в день. Пока тенденции к снижению нет. Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Ляшко отметил, что сначала предполагалось, что пик в Украине наступит 14 апреля, однако в итоге его потом перенесли на первую половину мая.

"Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - добавил Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что вовремя введенный карантин помог существенно снизить количество предполагаемых больных.

По последним данным в стране более 13 000 подтвержденных случаев COVID-19.