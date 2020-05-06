Количество зараженных на коронавирус перевалило за 13 000: новые данные

Только за последние сутки в стране подтвердилось 487 новых случаев COVID-19. При этом вчера было впервые за долгое время менее 400 подтвержденных случаев. В общей сложности количество подтвержденных случаев перевалило за 13 000. В Украине уже 13 184 случая COVID-19.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства Здравоохранения Украины.

Продолжает увеличиваться количество пациентов, которые победили болезнь. Таких в Украине уже 2097. Также в стране зафиксировано 327 летальных случаев.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев Черновицкая область – 1985. На втором месте город Киев. В столице коронавирус подтвердился у 1651 пациенте. Число подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области перевалило за 1000. В регионе 1037 подтвержденных случаев COVID-19. В Тернопольской области 935 случаев, а в Киевской области – 891.

В Украине с начала эпидемии поступило почти 35 000 подозрений. На данный момент лабораторные центры проверяют 1411 подозрений.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая.