Коронавирус и домашние животные: есть ли опасность

По словам ученых из немецкого института Фридриха Лёффлера, ничто не указывает на то, что домашние животные, такие как собаки или кошки, играют значительную роль в распространении нового коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Bild.

Немецкий институт ветеринарных исследований заявил, что, в зависимости от вида животных, нельзя полностью исключить, что только люди могут заразить своего питомца. Такая возможная инфекция не означает автоматически, что этот вирус размножится в организме животного и будет выделяться опасная инфекция. Основным источником коронавирусной инфекции по-прежнему остается человеческая инфекция.

Что касается собак и кошек, институт не рекомендует никаких специальных мер, таких как изоляция или карантин. Для владельцев животных, и особенно для людей, которые являются носителями коронавируса, важно соблюдать правила гигиены при работе с животным. Поэтому мойте руки и избегайте чихания или кашля по отношению к животным. Ученые подчеркивают, что животные не должны облизывать лица хозяев.

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