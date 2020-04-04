20:34 04.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244227:labazovych

Коронавирус и домашние животные: есть ли опасность

Немецкие ученые пришли к выводам, что домашние животные не играют существенной роли в распространении коронавируса.

Коронавирус и домашние животные: есть ли опасность

По словам ученых из немецкого института Фридриха Лёффлера, ничто не указывает на то, что домашние животные, такие как собаки или кошки, играют значительную роль в распространении нового коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Bild.

Немецкий институт ветеринарных исследований заявил, что, в зависимости от вида животных, нельзя полностью исключить, что только люди могут заразить своего питомца. Такая возможная инфекция не означает автоматически, что этот вирус размножится в организме животного и будет выделяться опасная инфекция. Основным источником коронавирусной инфекции по-прежнему остается человеческая инфекция.

Что касается собак и кошек, институт не рекомендует никаких специальных мер, таких как изоляция или карантин. Для владельцев животных, и особенно для людей, которые являются носителями коронавируса, важно соблюдать правила гигиены при работе с животным. Поэтому мойте руки и избегайте чихания или кашля по отношению к животным. Ученые подчеркивают, что животные не должны облизывать лица хозяев.

Ранее мы сообщали, что коронавирус может привести к отекам мозга.


Поделиться

Читайте также:
 
Уже очень скоро: стало известно, когда в Украине будет пик заболеваний на коронавирус Новый суточный рекорд: в Украине уже почти 1100 зараженных на коронавирус Кофты на весну и лето: модные тренды 2020 года 5 недостатков Samsung Galaxy Fold
Проишествия
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив