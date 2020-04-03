15:44 03.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244219:labazovych

Коронавирус может привести к отекам мозга: шокирующее открытие врачей

В мире продолжается пандемия коронавируса. До сих пор ученые считали, что худшим эффектом коронавирусной инфекции является повреждение легких, но это еще не все. По словам врачей, несколько десятков пациентов страдали отеками мозга, которые опасны для здоровья.

Коронавирус может привести к отекам мозга: шокирующее открытие врачей

По словам врачей из Китая, Италии и США, в крайних случаях у пациентов может даже развиться отек мозга, что приводит к образованию гематом, внутричерепных кровотечений, а также к потере некоторых клеток головного мозга.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В каждой из вышеперечисленных стран у десятков пациентов обнаружили серьезные осложнения коронавируса. В Италии в больнице в Ломбардии было создано специальное отделение NeuroCovid для приема людей с неврологическими проблемами после заражения вирусом.

На сегодняшний день пневмония является основным следствием коронавирусной инфекции. Во время такого повреждения очень часто легкие не возвращались в свою прежнюю форму, так что человек в будущем после воспаления, вызванного коронавирусом, может подвергаться другим заболеваниям легких.

Ранее мы сообщали, что в мире уже миллион человеку заразилось коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
Новые правила карантина в Украине с 6 апреля: что изменится Как правильно выбрать столовые приборы? Эксперт: Реальное количество зараженных коронавирусом в мире может достигать 10 миллионов В Украине в ближайшее время наступит пик коронавируса - Ляшко
Проишествия
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив