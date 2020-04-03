Коронавирус может привести к отекам мозга: шокирующее открытие врачей

По словам врачей из Китая, Италии и США, в крайних случаях у пациентов может даже развиться отек мозга, что приводит к образованию гематом, внутричерепных кровотечений, а также к потере некоторых клеток головного мозга.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В каждой из вышеперечисленных стран у десятков пациентов обнаружили серьезные осложнения коронавируса. В Италии в больнице в Ломбардии было создано специальное отделение NeuroCovid для приема людей с неврологическими проблемами после заражения вирусом.

На сегодняшний день пневмония является основным следствием коронавирусной инфекции. Во время такого повреждения очень часто легкие не возвращались в свою прежнюю форму, так что человек в будущем после воспаления, вызванного коронавирусом, может подвергаться другим заболеваниям легких.

Ранее мы сообщали, что в мире уже миллион человеку заразилось коронавирусом.