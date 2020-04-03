Коронавирус может привести к отекам мозга: шокирующее открытие врачей

В мире продолжается пандемия коронавируса. До сих пор ученые считали, что худшим эффектом коронавирусной инфекции является повреждение легких, но это еще не все. По словам врачей, несколько десятков пациентов страдали отеками мозга, которые опасны для здоровья.
По словам врачей из Китая, Италии и США, в крайних случаях у пациентов может даже развиться отек мозга, что приводит к образованию гематом, внутричерепных кровотечений, а также к потере некоторых клеток головного мозга.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
В каждой из вышеперечисленных стран у десятков пациентов обнаружили серьезные осложнения коронавируса. В Италии в больнице в Ломбардии было создано специальное отделение NeuroCovid для приема людей с неврологическими проблемами после заражения вирусом.
На сегодняшний день пневмония является основным следствием коронавирусной инфекции. Во время такого повреждения очень часто легкие не возвращались в свою прежнюю форму, так что человек в будущем после воспаления, вызванного коронавирусом, может подвергаться другим заболеваниям легких.
Ранее мы сообщали, что в мире уже миллион человеку заразилось коронавирусом.