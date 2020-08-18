Лукашенко признался, что говорил с Меркель: Берлин отрицает факт разговора

- Вчера звонила Меркель. "Я хочу поговорить", - сказала она, - так в понедельник заявил Лукашенко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие и белорусские СМИ.

Белорусский президент утверждает, что ему позвонила Меркель в воскресенье, 16 августа, но представитель ее кабинета в заявлении Reuters отрицала, что какие-либо разговоры между лидерами имели место после выборов в Беларуси 9 августа.

Ранее в офисе президента Литвы Гитанаса Наудеса после разговора с Меркель в понедельник сообщили, что Берлин пытается связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы контролировать ситуацию в Беларуси.

"Ангела Меркель проинформировала президента о запланированном на утро вторника (18 августа) разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Берлин также пытается связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы взять ситуацию под контроль", - говорится в пресс-релизе.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Беларуси напоминает Украину 2014.