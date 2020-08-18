Ситуация в Беларуси напоминает Украину 2014: эксперт о российской технике

Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов отметил, что это ситуация очень напоминает ему ситуацию с Украиной в 2014 году. Тогда Российская Федерация действовала точно также.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают россияне и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится. Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах", - сказал Михайлов.

По его мнению, основная цель возможного ввода полицейской техники на территорию Беларуси – это поддержка режима Лукашенко против протестующих.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране. Он отметил, что не допустит еще проведения одних выборов.